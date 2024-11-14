Раскрыт размер задолженности одной из компаний Блиновского

Одна из компаний Алексея Блиновского задолжала налоговой более 658 тысяч рублей

Задолжность одной из компаний мужа блогерши Елены Блиновской Алексея перед налоговой превышает 658 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По счетам этой компании с 12 ноября приостановлены операции.

Ранее стало известно, что вся принадлежащая «королеве марафонов» Блиновской недвижимость выставлена на продажу для погашения долга перед налоговой. Следствие по делу ее супруга приостановили на период действия его контракта с Министерством обороны России.

Блиновский отправился в зону СВО вскоре после задержания супруги, чтобы улучшить финансовое положение семьи. Позже сообщалось, что для погашения долга жены перед налоговой ему придется воевать 395 лет.