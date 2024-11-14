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07:22, 14 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыт размер задолженности одной из компаний Блиновского

Одна из компаний Алексея Блиновского задолжала налоговой более 658 тысяч рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Задолжность одной из компаний мужа блогерши Елены Блиновской Алексея перед налоговой превышает 658 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По счетам этой компании с 12 ноября приостановлены операции.

Ранее стало известно, что вся принадлежащая «королеве марафонов» Блиновской недвижимость выставлена на продажу для погашения долга перед налоговой. Следствие по делу ее супруга приостановили на период действия его контракта с Министерством обороны России.

Блиновский отправился в зону СВО вскоре после задержания супруги, чтобы улучшить финансовое положение семьи. Позже сообщалось, что для погашения долга жены перед налоговой ему придется воевать 395 лет.

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