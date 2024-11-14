Россияне стали чаще снимать стресс гребешками и кальмарами

РБК: продажи моллюсков в России выросли на 25 процентов в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные объемы продаж моллюсков в России увеличились на 19 процентов в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом 2023-го и на 25 процентов — в денежном. О том, что россияне стали чаще снимать стресс различными видами деликатесов, сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного исследования Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech.

Эксперты проанализировали данные потребительской панели NTech, которая ежемесячно учитывает сведения о порядка 100 миллионах обезличенных чеков по всей России. По итогам исследования выяснилось, что за отчетный период заметно выросли продажи всех видов моллюсков.

Так, реализация замороженного гребешка в российских магазинах в январе-июле выросла на 54,5 процента в натуральном выражении год к году и на 25,6 процента в денежном. В свою очередь, продажи кальмаров за этот период времени увеличились на 50,4 и 45 процентов соответственно. Что касается мидий, то реализация этих моллюсков в России выросла на 2,4 процента в натуральном и на 16,2 процента в денежном выражении.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев связал резкий рост интереса россиян к моллюскам в том числе с желанием граждан заесть стресс. Он отметил, что во время пандемии коронавируса у граждан укрепился тренд «на маленькие радости». Одним из популярных способов побороть тревожное состояние традиционно является еда «ресторанного уровня», отметил эксперт. В компании Defa Group объяснили увеличение спроса на моллюски подорожанием рыбы и креветок. На этом фоне моллюски стали «более доступным источником белка», заключили аналитики.

Во второй половине августа председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов спрогнозировал двукратное сокращение красной рыбы на прилавках российских магазинов. Речь шла в том числе о таких видах, как минтай и скумбрия. Эксперт отметил, что в 2024 году красная путина продемонстрировала очень плохие результаты. На этом фоне вместе с рыбой резко сократится и ассортимент красной икры. Как утверждал Telegram-канал Mash, цены на икру перед новогодними праздниками в России могут вырасти в среднем на 20 процентов.