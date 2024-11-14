Гатилов заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

Гатилов: РФ открыта для мирных переговоров по Украине, если их предложит Трамп

Россия открыта для любых мирных переговоров по Украине, если их предложит избранный президент США Дональд Трамп. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет Reuters.

Он напомнил, что американский политик пообещал урегулировать украинский кризис за одну ночь.

«Ладно, пусть попробует. Но мы люди-реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется», — подчеркнул дипломат.

Трамп во время своего выступления в имении в Мар-а-Лаго рассказал о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам за время своего президентства.

Более того, американский политик заявлял, что сможет завершить украинский конфликт всего за 24 часа в случае, если победит на выборах.