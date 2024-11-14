Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 14 ноября 2024Мир

Гатилов заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

Гатилов: РФ открыта для мирных переговоров по Украине, если их предложит Трамп
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Геннадий Гатилов

Геннадий Гатилов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия открыта для любых мирных переговоров по Украине, если их предложит избранный президент США Дональд Трамп. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет Reuters.

Он напомнил, что американский политик пообещал урегулировать украинский кризис за одну ночь.

«Ладно, пусть попробует. Но мы люди-реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется», — подчеркнул дипломат.

Трамп во время своего выступления в имении в Мар-а-Лаго рассказал о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам за время своего президентства.

Более того, американский политик заявлял, что сможет завершить украинский конфликт всего за 24 часа в случае, если победит на выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США считают, что Россия может пойти на три уступки Трампу по Украине. В чем они заключаются?

      Владелец крупнейшего мобильного оператора Украины призвал к прекращению конфликта

      В Грузии назвали возможные сроки обсуждения членства страны в ЕС

      Украинские военные заявили о «надвигающейся буре»

      На Украине допустили увольнение главкома ВСУ Сырского

      Президент Абхазии назвал недопустимым давление на депутатов со стороны оппозиции

      Рогов назвал заявление Латвии об Украине шизофренией

      Трампу предрекли мрачную налогово-бюджетную ситуацию

      Во Франции заявили о завершении подготовки новой бригады для ВСУ

      В офисе Зеленского сочли создание ядерной бомбы бесполезным для ситуации на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше