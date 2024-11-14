Гатилов заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

Россия открыта для любых мирных переговоров по Украине, если их предложит избранный президент США Дональд Трамп. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет Reuters.
Он напомнил, что американский политик пообещал урегулировать украинский кризис за одну ночь.
«Ладно, пусть попробует. Но мы люди-реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется», — подчеркнул дипломат.
Трамп во время своего выступления в имении в Мар-а-Лаго рассказал о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам за время своего президентства.
Более того, американский политик заявлял, что сможет завершить украинский конфликт всего за 24 часа в случае, если победит на выборах.