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14:43, 14 ноября 2024Спорт

У Смолова пропали часы за восемь миллионов рублей во время матча РПЛ

У футболиста Смолова пропали часы за восемь миллионов рублей во время матча РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Федор Смолов

Федор Смолов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

У российского нападающего «Краснодара» Федора Смолова пропали часы за восемь миллионов рублей во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист оставил аксессуар в шкафчике гостевой раздевалки в Казани. Сотрудники стадиона просмотрели камеры, однако на них был заметен только вход в раздевалку. Отмечается, что найти часы Смолова не удалось.

«Краснодар» объявил о подписании контракта со Смоловым 18 июня. Соглашение 34-летнего нападающего с южанами рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее у двукратного чемпиона России по хоккею Александра Гуськова украли часы за 1,5 миллиона рублей. Уточнялось, что он отдал их хоккеисту Валентину Морозову с целью продажи, однако тот присвоил их себе. В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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