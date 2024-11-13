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16:46, 13 ноября 2024Спорт

У двукратного чемпиона России по хоккею украли часы на 1,5 миллиона рублей

У чемпиона России по хоккею Гуськова украли часы на 1,5 миллиона рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

У двукратного чемпиона России по хоккею, члена правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александра Гуськова украли часы на 1,5 миллиона рублей. Об сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, пять лет назад он дал товарищу хоккеисту Валентину Морозову пару часов — Audemars Piguet и Vacheron Constantin — с целью продажи, однако Морозов присвоил их себе. В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Отмечается, что Морозов был задержан в Подмосковье и находится под подпиской о невыезде.

Гуськов известен по выступлениям за московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». На его счету серебро чемпионата мира в составе сборной России. Морозов также играл за ЦСКА. После окончания спортивной карьеры он стал детским хоккейным тренером.

Во время летних Олимпийских игр в Париже бывший главный тренер московского ЦСКА и экс-футболист сборной Бразилии Зико стал жертвой воров. У бразильца украли портфель с заднего сиденья такси. Стоимость вещей, находившихся в нем, оценивалась почти в полмиллиона евро.

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