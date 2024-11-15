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21:34, 15 ноября 2024Мир

Лавров прокомментировал призывы ЕС к миру

Лавров: в ЕС не потеряны политики, призывающие к диалогу с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Pres

Люди в странах Европейского союза (ЕС) и НАТО, призывающие к миру и диалогу с Россией, не потеряны как политики. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Значит, они как политики не до конца потеряны, наверное», — ответил министр на вопрос о все чаще звучащих в ЕС и НАТО призывах к диалогу с Москвой.

До этого Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп сможет решить конфликт на Украине. «Мы регулярно подчеркиваем, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае политик, который говорит о мире, а не о войне, заслуживает внимания», — отметил дипломат.

Ранее глава российского МИД выразил мнение, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным о готовности помогать Украине «столько, сколько необходимо» не отвечают интересам ее народа.

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