Лавров указал на искажения немецкой стороны в трактовке разговора Путина и Шольца

Лавров: слова о готовности помогать Украине не отвечают интересам ее народа

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным о готовности помогать Украине «столько, сколько необходимо» не отвечают интересам ее народа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда звучит формулировка "будем с Украиной столько, сколько необходимо", возникает вопрос: "кому необходимо?" Уж точно совершенно не украинскому народу», — рассказал дипломат.

Лавров также обратил внимание, что немецкая сторона в своей версии состоявшегося разговора прибегла к многочисленным искажениям, обвинив Россию в якобы «агрессии». По его словам, западные элиты всегда повторяют подобные заявления в публичном поле.

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.