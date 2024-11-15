Лавров прокомментировал разговор Путина с Шольцем

Лавров о разговоре Путина и Шольца: Кремль четко изложил оценки, добавить нечего

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, указав на оценки Кремля. Трансляция выступления министра доступна на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России хорошо известна позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по конфликту на Украине, так как европейские политики повторяют ее «как мантру» по несколько раз в день. Он подчеркнул, что в разговоре с канцлером российский лидер «неоднократно повторял о готовности» Москвы к переговорам с Киевом.