Модель в новой рекламе Zara сравнили с героиней «Иронии судьбы»

Модель в новой рекламе испанского бренда Zara сравнили с героиней фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Пост опубликован в Telegram-канале «Лидер мнений среди удобрений», насчитывающем 143 тысячи подписчиков.
Манекенщица позировала в новом кампейне марки в платье длины макси горчичного цвета в сочетании с высокими сапогами на каблуке и объемной шапкой-ушанкой. Автор канала сравнил образ девушки с культовым нарядом польской актрисы Барбары Брыльски, сыгравшей в упомянутой картине роль учительницы русского языка и литературы Нади Шевелевой.
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«Новая коллекция Zara подозрительно напоминает один советский фильм», — говорится в публикации.
Ранее в ноябре Эмили Ратаковски снялась в шапке-ушанке и была раскритикована в сети.