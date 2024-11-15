Павлюченко объяснился за грубость в адрес Дзюбы

Павлюченко объяснил, что сказал грубость в адрес Дзюбы с любовью

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко объяснился за грубость в адрес Артема Дзюбы. Его цитирует Odds.ru.

Павлюченко заявил, что это было сказано с любовью. «Дзюба об этом знает. Есть полное видео, где я продолжаю говорить про Артема хорошо, а люди видят только плохое, к сожалению», — отметил он.

Ранее Павлюченко задали вопрос: «Дзюба псина или нет?» В ответ он назвал футболиста вонючим псом.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного, Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.