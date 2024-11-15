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12:30, 15 ноября 2024Спорт

Павлюченко оскорбил Дзюбу

Роман Павлюченко назвал Артема Дзюбу вонючим псом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Роман Павлюченко

Роман Павлюченко. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко оскорбил Артема Дзюбу. Его слова приводятся в Telegram-канале комментатора Тимура Журавеля.

Журналист задал вопрос: «Дзюба — псина или нет?». В ответ Павлюченко назвал Дзюбу вонючим псом.

Ранее Дзюба раскритиковал комментатора Константина Генича за его слова о лишнем весе у форварда, а также усомнился в игровой карьере журналиста. «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру», — ответил ему Генич.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного, Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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