Популярная в России блогерша родила и стала больше зарабатывать

Блогерша Каспарянц рассказала об увеличении заработка после родов

Популярная в России блогерша Карина Каспарянц рассказала, что стала больше зарабатывать после того, как родила. На эту тему она порассуждала в шоу «Сплетница», запись доступна на YouTube.

По словам Каспарянц, когда у нее появился ребенок, ей стали предлагать сотрудничество компании, с которыми ранее она не работала, например, производители подгузников. «Но это не только с ним (ребенком — прим. «Ленты.ру») связано, в целом рост есть», — пояснила она.

По словам блогерши, стоимость рекламы в Reels в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) у инфлюенсеров повышается после родов в десять раз.

В сентября Каспарянц объявила о второй беременности.

До этого блогерша раскрыла размеры своего заработка. Она сообщила, что заработала вместе с мужем Оском Маркаряном за 2021 год более миллиона долларов. «Сейчас, честно скажу, денег становится больше», — отметила она. При этом блогерша отказалась назвать точную сумму своего заработка.

Карина Каспарянц — популярная YouTube-блогерша. Она снимает и выкладывает ролики, где рассказывает о своей жизни. Блогерша замужем за инфлюэнсером Оском Маркаряном. В феврале 2023 года у супругов родился сын Монте.