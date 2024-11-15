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16:45, 15 ноября 2024Спорт

Популярность Дзюбы и Овечкина сравнили

Гольдман заявил, что Дзюба и Овечкин на одном уровне по медийности
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман высказался о популярности футболиста. Его слова приводит Sport24.

По мнению Гольдмана, Дзюба является самым медийным российским спортсменом наравне с нападающим «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Он отметил, то к хоккеисту приковано огромное внимание из-за рекорда. «С точки зрения медийности околоспортивной они примерно на одном уровне — а где-то Артем, может, и впереди», — сравнил Гольдман.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного, Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Овечкин занимает второе место по количеству голов (863) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 31 гол. В 2018 году он вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Овечкин трижды выигрывал чемпионаты мира.

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