Популярность Дзюбы и Овечкина сравнили

Гольдман заявил, что Дзюба и Овечкин на одном уровне по медийности

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман высказался о популярности футболиста. Его слова приводит Sport24.

По мнению Гольдмана, Дзюба является самым медийным российским спортсменом наравне с нападающим «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Он отметил, то к хоккеисту приковано огромное внимание из-за рекорда. «С точки зрения медийности околоспортивной они примерно на одном уровне — а где-то Артем, может, и впереди», — сравнил Гольдман.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного, Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Овечкин занимает второе место по количеству голов (863) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 31 гол. В 2018 году он вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Овечкин трижды выигрывал чемпионаты мира.