Россиянам развеяли популярный миф о паразитах

Биолог Баранова заявила, что в красной рыбе могут быть паразиты

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеяла популярный миф о паразитах. Выпуск с обращением специалистки к россиянам доступен на платформе «Смотрим».

«Считается, что в морской рыбе практически нет различных гельминтов. Но это не совсем так», — рассказала Баранова. По ее словам, последние исследования показали, что паразиты могут быть в рыбе как из морской воды, так и из пресной.

Биолог также заявила, что паразиты могут завестись и в красной рыбе, где, согласно распространенному мнению, их быть не должно. Она объяснила, что это происходит из-за плохих условий содержания.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев развеял другой распространенный миф о паразитах. Он заверил россиян, что скрип зубами не сигнализирует о наличии глистов.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибочным еще одно представление о паразитах. По его словам, тем, у кого есть животные, не нужно проводить чистку организма от паразитов.