Россиянин заказал авто из Японии и нашел в нем экзотический сюрприз

Бизнесмен из Хабаровска заказал авто из Японии и нашел в нем живого геккона

Российский бизнесмен из Хабаровска заказал себе автомобиль из Японии и нашел в нем живой экзотический сюрприз. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Утверждается, что недавно россиянин заказал себе японский кей-кар Honda N-WGN. Когда машина была доставлена, ее новый владелец неожиданно заметил под капотом маленькую ящерку — ею оказался геккон светло-песочного цвета.

«Пресмыкающийся пассажир умудрился переплыть Японское море, пройти все таможки во Владивостоке и доехать до Хабаровска», — сказано в сообщении. В итоге семья захотела оставить японского геккона себе. На данный момент ящерица живет в пластиковом контейнере, пока россияне готовят дом к террариуму для нее.

«Гекконы санкций не боятся», — в шутку сказано в посте.

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