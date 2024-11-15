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14:00, 15 ноября 2024Моя страна

Россиянин заказал авто из Японии и нашел в нем экзотический сюрприз

Бизнесмен из Хабаровска заказал авто из Японии и нашел в нем живого геккона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Clode / Unsplash

Российский бизнесмен из Хабаровска заказал себе автомобиль из Японии и нашел в нем живой экзотический сюрприз. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Утверждается, что недавно россиянин заказал себе японский кей-кар Honda N-WGN. Когда машина была доставлена, ее новый владелец неожиданно заметил под капотом маленькую ящерку — ею оказался геккон светло-песочного цвета.

«Пресмыкающийся пассажир умудрился переплыть Японское море, пройти все таможки во Владивостоке и доехать до Хабаровска», — сказано в сообщении. В итоге семья захотела оставить японского геккона себе. На данный момент ящерица живет в пластиковом контейнере, пока россияне готовят дом к террариуму для нее.

«Гекконы санкций не боятся», — в шутку сказано в посте.

Ранее маленький рысенок зашел в магазин в Приморье, застал врасплох россиян и попал на видео. Предполагается, что дикая кошка вышла к Лучегорску в поисках еды. Местные жители остановились в дверях магазина, увидев под прилавками детеныша с острыми пятнистыми ушками.

Незадолго до этого также стало известно о лисе, которая на Сахалине неожиданно пробралась в автомобиль местных жителей. Россияне поехали на вечернюю прогулку к морю и оставили авто с приоткрытым окном. По возвращении их ждал неожиданный сюрприз — дикое животное в салоне машины.

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