Сборная России забила на 59-й секунде матча с Брунеем

Сборная России по футболу повела в счете на 59-й секунде в матче с Брунеем

Сборная России по футболу повела в счете на 59-й секунде в товарищеском матче с национальной командой Брунея. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голом отличился полузащитник ЦСКА Иван Обляков. К десятой минуте матча счет был доведен до разгромного. На седьмой минуте автогол забил хавбек Нур Отман. Через две минуты отметился российский защитник Евгений Морозов.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл смысл проведения товарищеских матчей национальной команды против Сирии и Брунея. Экс-игрок отметил, что подобные встречи нужны болельщикам.

Сборная России занимает 34‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Бруней располагается на 184‑й строчке списка.