Шольц позвонит Зеленскому после разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц поговорит с Зеленским после телефонного разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

«Шольц еще до телефонных переговоров с Путиным созвонился с Зеленским. Канцлер также позвонит украинскому лидеру после звонка президенту России», — отмечается в публикации немецкого правительства.

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирных переговоров по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.