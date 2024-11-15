Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:47, 15 ноября 2024Мир

Шольц позвонит Зеленскому после разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц поговорит с Зеленским после телефонного разговора с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

«Шольц еще до телефонных переговоров с Путиным созвонился с Зеленским. Канцлер также позвонит украинскому лидеру после звонка президенту России», — отмечается в публикации немецкого правительства.

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирных переговоров по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине

      На Украине назвали самое слабое звено в ВСУ

      Селена Гомес пожалела о своей мировой славе

      В Абхазии оппозиция создала координационный совет для выхода из кризиса

      В России призвали прояснить механизм демобилизации военных. В Минобороны пообещали заняться этим вопросом

      Рассказ похитивших кота из зоомагазина в Москве школьниц попал на видео

      Путин назвал Шольцу причину начала конфликта на Украине

      Продюсеры призывали Деми Мур похудеть ради съемок в кино

      Минюст пополнил список иноагентов

      Москвичам пообещали заморозки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше