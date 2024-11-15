Слуцкий объяснил отсутствие российских игроков в возглавляемом им китайском клубе

Слуцкий: не рассматривал вариант подписания россиян в китайский «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» отсутствие российских игроков в китайском клубе.

Слуцкий заявил, что такой вариант не рассматривался. Он отметил, что в Китае есть ограничение по количеству легионеров — можно подписать только пять иностранцев, поэтому команде нельзя ошибиться в этом вопросе.

«Ну то есть те легионеры, те россияне, которые могли бы, наверное, теоретически усилить "Шанхай Шэньхуа", мы их просто не могли себе позволить», — заявил тренер.

Слуцкий подписал контракт с китайским клубом в декабре 2023 года. Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в чемпионате Китая, а также выиграл Суперкубок страны.

До этого Слуцкий работал в казанском «Рубине», «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, «Уралане», а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год специалист возглавлял сборную России.