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19:28, 15 ноября 2024Мир

Стали известны подробности подготовки Шольца к разговору с Путиным

Spiegel: канцелярия Шольца неделями готовилась к разговору с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцелярия канцлера ФРГ Олафа Шольца готовилась к разговору с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких недель, координируя свои действия с партнерами из G7. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Канцелярия Шольца была занята необходимыми приготовлениями к телефонному разговору канцлера с президентом России Путиным в течение нескольких недель. Кроме того, она координировала свои действия и тесно сотрудничала по этому вопросу с правительствами США, Великобритании и Франции, и другими партнерами из G7», — передает издание слова источника из правительства Германии, который предпочел остаться анонимным.

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирных переговоров по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

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