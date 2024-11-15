В Австрии сообщили о подготовке к прекращению поставок газа из России

Канцлер Нехаммер: Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России

Австрия ожидала и готовилась к прекращению поставок газа из России с начала спецоперации (СВО) на Украине. Об этом в эфире телеканала Oe24 заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

«"Газпром" — российский поставщик газа для OMV — прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдет то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине и к чему мы готовились», — сказал политик.

Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер также сообщила о готовности республики к полному прекращению поставок российского газа, в том числе от компании «Газпром экспорт».

Ранее один из крупнейших клиентов российского энергохолдинга «Газпром» в Европе — австрийская нефтегазовая компания OMV Gas Marketing & Trading (OGMT) — предупредила о скорой приостановке поставок российского газа с 16 ноября 2024 года. Соответствующее уведомление концерн получил от компании «Газпром экспорт».