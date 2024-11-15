Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:21, 15 ноября 2024Экономика

В Австрии отреагировали на скорое прекращение поставок «Газпрома»

Глава Минэнерго Гевесслер: Австрия готова к прекращению поставок газа из России
Анатолий Акулов (редактор)
Леонора Гевесслер

Леонора Гевесслер. Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Глава Министерства энергетики (Минэнерго) Австрии Леоноре Гевесслер заявила о готовности республики к полному прекращению поставок российского газа, в том числе от компании «Газпром экспорт». Ее слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства отметила, что местные подземные хранилища газа (ПХГ) к настоящему времени оказались почти полностью заполненными. Запасов топлива в них хватит более чем на год для обеспечения снабжения энергией австрийских предприятий и домохозяйств.

Кроме того, она призвала местные энергокомпании предпринять все необходимые меры для бесперебойной подачи топлива на внутренний рынок. «Ожидаю подобных шагов от всех предприятий», — резюмировала Гевесслер.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Ранее один из крупнейших клиентов российского энергохолдинга «Газпром» в Европе — австрийская нефтегазовая компания OMV Gas Marketing & Trading (OGMT) — предупредила о скорой приостановке поставок российского газа с 16 ноября 2024 года. Соответствующее уведомление концерн получил от компании «Газпром экспорт». В документе идет речь о приостановке поставок топлива с 8:00 по московскому времени.

Это решение было принято российской компанией на фоне намерения OMV взыскать с нее 230 миллионов евро за недопоставку газа по контракту в Германию, а также проценты и понесенные судебные издержки. Подобный вердикт вынесли в рамках арбитражного разбирательства по делу о прекращении поставок российского газа осенью 2022 года. В самой OMV после победы в суде заявили о готовности к худшему сценарию, в том числе к полному прекращению экспорта топлива из РФ.

При этом в мае 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к OGMT о запрете на судебное разбирательство в иностранной юрисдикции. В случае нарушения вердикта суд обязал австрийский энергоконцерн выплатить российской компании около 575 миллионов евро. В сентябре Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил это решение. Аналогичный запрет распространили и на других клиентов «Газпром экспорта» в Европе — дочернюю структуру немецкой энергетической компании Uniper (Uniper Global Commodities) и швейцарскую METHA-Methanhandel.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Шольц провели «подробный и откровенный» разговор. Что они обсудили и почему Зеленский остался недоволен беседой?

      Пятнадцать детей пострадали при пожаре в приюте в Подмосковье

      В Подмосковье загорелся детский приют

      Лавров прокомментировал призывы ЕС к миру

      Российская пенсионерка захотела получить льготу на «коммуналку» и потеряла квартиру

      В США раскрыли судьбу ФБР после прихода Трампа

      56-летняя певица Валерия снялась в бикини

      В Германии назвали цель звонка Шольца Путину

      Украинскую ракету сбили над российским регионом

      Оппозиция Абхазии рассказала об отказе президента уходить в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше