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13:48, 15 ноября 2024Россия

В Совфеде назвали две причины заинтересованности Трампа в завершении конфликта на Украине

Пушков: Трамп хочет завершить конфликт на Украине из-за близости РФ и Китая
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Дональд Трамп, который, согласно предварительным результатам голосования на выборах в США, станет новым президентом, заинтересован в прекращении конфликта на Украине по двум причинам, считает сенатор Алексей Пушков. Их он перечислил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Для Трампа Россия — это огромная сильная страна с очень сильным лидером, которого он уважает, с большим ядерным потенциалом, что может представлять угрозу для Соединенных Штатов», — назвал первую причину парламентарий.

По его словам, еще одной причиной такого подхода Трампа является ошибка демократов, которые позволили России создать крупный союз с Китаем, который, в свою очередь, является главной угрозой для Америки.

Для решения возникших проблем США хочет снять угрозу военного противостояния Москвы и Вашингтона, а также отдалить Москву от Пекина, потому что их союз слишком опасен для Белого дома, добавил Пушков.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демпартии, действующего вице-президента Камалу Харрис и набрал на выборах 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря.

После того как Трамп объявил о своей победе, он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине. Так, он сообщал, что намерен очень усердно работать над завершением конфликта. Как писал The Washington Post, Трамп также в ходе телефонного разговора рассказал президенту России Владимиру Путину о желании скорейшего разрешения военного противостояния Москвы и Киева.

ЖЗЛ
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