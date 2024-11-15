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15:15, 15 ноября 2024Россия

В Совфеде сравнили Трампа с Ельциным в 1991 году

Сенатор Джабаров: Трамп похож на Ельцина в 1991 году с его «младореформаторами»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп похож на Бориса Ельцина в 1991 году, считает сенатор Владимир Джабаров. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Трамп осознает, что, если он проявит слабость, его «сомнут», считает сенатор. Однако, по словам Джабарова, он выбирает себе в команду людей, у которых нет должной профессиональной подготовки.

«Он напоминает Ельцина в 1991 году с его "младореформаторами", которые дискредитировали себя достаточно быстро», — сказал парламентарий, добавив, что Трампа нельзя назвать политиком в классическом понимании. Он, согласно мнению члена Совфеда, больше бизнесмен, который в своих сделках привык идти на риск.

Джабаров уверен, что избранный президент США захочет провести аудит возможностей страны и впоследствии поймет, что господствовать в мире Соединенные Штаты уже не смогут. Одной из главных целей политики Трампа будет разрыв союза России и Китая.

«Они рассчитывают заморозить украинский конфликт, чтобы Россия там увязла, и ей было не до Китая. А США бы в это время разобрались с КНР», — пояснил сенатор.

С аналогичным мнением ранее выступал сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что Трамп хочет быстрее урегулировать конфликт на Украине с целью отдалить Москву от Пекина, потому что их союз слишком опасен для Белого дома.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демпартии, действующего вице-президента Камалу Харрис, и набрал на выборах 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря.

ЖЗЛ
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