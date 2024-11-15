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11:22, 15 ноября 2024Забота о себе

Врач объяснила опасность плоскостопия

Ортопед Завадская предупредила, что из-за плоскостопия появляется боль в мышцах
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ephraim Mayrena / Unsplash

Плоскостопие, как и другие проблемы со стопами, может негативно повлиять на общее состояние здоровья, рассказала травматолог-ортопед профессиональной сети ОРТЕКА Антонина Завадская. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила об опасности этой патологии

По словам Завадской, плоскостопие — самая распространенная патология стоп. Врач объяснила, что при отсутствии правильной поддержки свода стопы у людей с плоскостопием могут вращаться голени, из-за чего появляется постоянная боль в ногах и бедрах.

Плоскостопие также может нарушить общую устойчивость тела. Поскольку другие мышцы пытаются компенсировать недостаток устойчивости, вероятность хронического мышечного напряжения резко увеличивается

Антонина Завадскаятравматолог-ортопед

Также, продолжила травматолог-ортопед, плоскостопие может вызывать боль в мышцах и костях, так как из-за него развивается неправильная осанка, а походка становится неестественной.

«Лекарства от плоскостопия не существует, но есть методы облегчения боли или корректировки свода стопы. К ним относятся упражнения на растяжку, ношение поддерживающей обуви, ортопедических стелек с супинаторами или курсы физиотерапии. В тяжелых случаях может потребоваться операция для исправления свода стопы или решения других проблем, которые могут быть связаны с плоскостопием», — подытожила Завадская.

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