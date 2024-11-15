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21:53, 15 ноября 2024Россия

ВСУ выпустили 15 беспилотников по российскому региону за час

Минобороны: над Курской областью за час сбили 15 беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над территорией Курской области за час сбили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинские дроны в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени. Отмечается, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Незадолго до этого стало известно об уничтожении украинской ракеты над Курской областью.

ВСУ также атаковали два многоквартирных дома в Белгородской области. Помимо того, под удар попал жилой дом в Щебекино, где повреждения выявили в надворной пристройке, и кровля складского помещения на одном из предприятий.

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