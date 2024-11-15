Курс юаня к рублю взлетел до максимума за год

Курс юаня к рублю достиг максимума с 9 октября 2023 года

В начале торгов в пятницу, 15 ноября, курс юаня на Московской бирже взлетел до максимума с октября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В первые минуты после начала работы биржи он поднимался до 13,82 рубля. Исторический рекорд китайская валюта установила 9 октября 2023 года, тогда она доходила до 14,03 рубля. С начала осени юань подорожал на полтора рубля.

Индекс Мосбиржи находится в районе 2700 пунктов, он демонстрирует незначительный рост после серьезного падения — более 50 пунктов — вчера.

Накануне курс доллара от Центробанка впервые более чем за год превысил 99 рублей. Вместе с тем на Форексе стоимость доллара в моменте поднималась выше 100 рублей.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники отмечало, что российские власти смирились с ослаблением рубля, ожидая, что оно пойдет на пользу доходам федерального бюджета в 2025 году.