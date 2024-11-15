Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:18, 15 ноября 2024Экономика

Курс юаня к рублю взлетел до максимума за год

Курс юаня к рублю достиг максимума с 9 октября 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В начале торгов в пятницу, 15 ноября, курс юаня на Московской бирже взлетел до максимума с октября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В первые минуты после начала работы биржи он поднимался до 13,82 рубля. Исторический рекорд китайская валюта установила 9 октября 2023 года, тогда она доходила до 14,03 рубля. С начала осени юань подорожал на полтора рубля.

Индекс Мосбиржи находится в районе 2700 пунктов, он демонстрирует незначительный рост после серьезного падения — более 50 пунктов — вчера.

Накануне курс доллара от Центробанка впервые более чем за год превысил 99 рублей. Вместе с тем на Форексе стоимость доллара в моменте поднималась выше 100 рублей.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники отмечало, что российские власти смирились с ослаблением рубля, ожидая, что оно пойдет на пользу доходам федерального бюджета в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край попал под массированный налет ВСУ. Регион атаковали десятки дронов

      В ВСУ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

      В России предложили побыстрее повышать МРОТ

      Россиянке вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе

      Названа дата выплат вкладчикам банка БКФ

      Названы сроки запуска производства Lada Iskra

      Чиновник из администрации российского города попался ФСБ со взяткой за уличную торговлю

      В России придумали новый способ сохранить объекты культурного наследия

      Популярная в России блогерша родила и стала больше зарабатывать

      ВВС США начали модернизацию системы закупок вооружений для конфронтации с Китаем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше