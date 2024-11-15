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21:15, 15 ноября 2024Мир

Зеленский просил Шольца не звонить Путину

Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dankihot / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца не звонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщает Reuters.

«Владимир Зеленский предостерег Шольца от проведения телефонного разговора с Путиным», — указано в сообщении. Утверждается, что Зеленский предостерегал канцлера от звонка Путину, так как это позволило бы уменьшить «изоляцию» Москвы.

До этого доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев выразил мнение, что разговор Путина и Шольца был бессмысленным с точки зрения результативности. «Ничего не изменилось. Что он предложил нового? Закончить конфликт?», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что разговор лидеров Германии и России является плохим сигналом для властей Украины.

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