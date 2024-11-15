В Госдуме оценили разговор Путина и Шольца

Депутат Белик: разговор Путина и Шольца является плохим сигналом для Украины

Разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца является плохим сигналом для властей Украины. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, Шольц воспринял заявление избранного президента США Дональда Трампа о необходимости мирных переговоров как возможность угодить новому американскому лидеру. Депутат подчеркнул, что условия мира должны устраивать Москву.

«Пока другие европейские лидеры обдумывают, как дальше жить с Трампом, немецкий канцлер проявил практичность, что безусловно является плохим сигналом для Киева», — сказал Белик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Шольца является позитивным фактом. «Между позициями, озвученными Путиным и Шольцем, существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт проведенного разговора — весьма позитивный», — отметил представитель Кремля.