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16:40, 16 ноября 2024Спорт

Фитнес-тренер оценил эффективность занятий спортом онлайн

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: MIA Studio / Shutterstock / Fotodom  

Персональный тренер и нутрициолог Владимир Ахотлешавили оценил эффективность занятий спортом онлайн. Его слова приводит Readovka.News.

По мнению специалиста, при необходимой квалификации тренера его очное присутствие на занятиях не всегда обязательно. Он отметил, что результата можно добиться и дома, добавив, что в онлайн-формат обычно переходят люди, уже имеющие опыт и способные заниматься в своем установленном ритме.

Ахотлешавили также рассказал, что онлайн-занятия могут стоить столько же, сколько и в клубе. «Это потому что время, которое тренер тратит, такое же, как и на оффлайн-занятии», — объяснил он.

Ранее фитнес-тренер Сергей Литовченко дал советы по сохранению здоровья при офисной работе. Он предложил делать приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперед, назад и в стороны, а также упражнения с эспандером.

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