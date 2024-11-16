Футболист сборной Брунея захотел остаться в России

Футболист сборной Брунея Хазик Касуфиль заявил, что хотел бы остаться в России

Футболист сборной Брунея Хазик Касуфиль заявил, что хотел бы остаться в России. Его слова в субботу, 16 ноября, приводит Metaratings.

«Я впервые оказался в России. В Краснодаре очень красиво. Стадион просто великолепный. Хотел бы я остаться здесь? Да, очень хотел бы», — заявил Касифуль.

Касифуль уточнил, что является профессиональным футболистом, но в свободное время ведет собственный бизнес. Спортсмен признался, что его мечта — играть за лондонский «Арсенал» в Английской премьер-лиге.

Ранее стало известно, что после матча со сборной России брунейцы отправились в стриптиз. Помимо этого футболисты посетили бар, где заказывали пиво, шоты, а также кальян.

Товарищеский матч сборных России и Брунея прошел в Краснодаре на одноименном стадионе 15 ноября. Команда Валерия Карпина выиграла со счетом 11:0, одержав крупнейшую победу в своей истории. Первый мяч россиян уже на 59-й секунде забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. При этом азиатская сборная не смогла привезти в Россию всех основных футболистов. До матча сообщалось, что часть игроков брунейцев не является профессионалами.