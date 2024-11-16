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19:15, 16 ноября 2024Спорт

Футболисты сборной Брунея сходили в стриптиз после поражения от России со счетом 0:11

Футболисты сборной Брунея ходили в бар и стриптиз после поражения от России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футболисты сборной Брунея сходили в стриптиз после поражения от команды России в товарищеском матче со счетом 0:11. Об этом сообщает Telegram-канал KubMash.

Сразу после матча игроки брунейцев поехали в отель, а оттуда — в стриптиз, несмотря на запрет на подобное времяпровождение от руководства. Отмечается, что у иностранцев возникла проблема с оплатой, после чего они отправились в бар. В заведении футболисты заказывали пиво, шоты, а также кальян. На опубликованной видеозаписи спортсмены танцуют под песню Maksim «Знаешь ли ты».

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался о победе россиян над Брунеем. Он отказался считать результат позором. «Нам не до жиру. Неужели вы думаете, что мы не хотим играть в баскетбол против сборной США и Германии или против бразильцев в футболе? Конечно, хотим!» — заявил Кириленко.

Матч сборных России и Брунея прошел в Краснодаре 15 ноября. Команда Валерия Карпина одержала крупнейшую победу в своей истории — 11:0 Первый мяч россияне забили уже на 59-й секунде, отличился полузащитник ЦСКА Иван Обляков. При этом азиатская сборная не смогла привезти на матч всех основных игроков.

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