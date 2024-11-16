Кириленко отказался считать позором победу сборной России над Брунеем со счетом 11:0

Кириленко: понятно, что Бруней сегодня не соответствует уровню сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отказался считать позором победу футбольной сборной России над командой Брунея со счетом 11:0. Об этом функционер заявил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» на форуме «Экспобаскет-2024» в Челябинске.

«Можно ли сказать, что это позор для сборной? Нет, конечно, нет! Это не наша проблема, мы не можем воспринимать это так. К сожалению, есть команды, которые на сегодняшний день уступают России по уровню. Сейчас вокруг нашего спорта сложилась исключительная ситуация. Нам не до жиру. Неужели вы думаете, что мы не хотим играть в баскетбол против сборной США и Германии или против бразильцев в футболе? Конечно, хотим!» — заявил Кириленко.

Президент РФБ отметил, что российский спорт находится в интересном и сложном положении. По его мнению, на сегодняшний день сборные России по разным видам спорта могут получить ограниченное количество соперников. «Я прекрасно понимаю мучения федераций по поиску конкурентоспособных команд. Понятно, что Бруней сегодня не соответствует уровню сборной России. Мне кажется, очень сложно было главному тренеру находить мотивацию, заставлять игроков выкладываться в правильном ключе. Потому что когда ты в первые десять минут забиваешь три гола, очень сложно мотивировать игроков. Скажу с точки зрения игрока — все профессионалы, но это не тот уровень, к которому все хотят готовиться и на котором хотят играть. У нас в баскетболе была похожая история со сборной Колумбии», — резюмировал Кириленко.

15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней со счетом 11:0. Первый мяч россияне забили уже на 59-й секунде, отличился полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Команда Карпина одержала крупнейшую победу в истории. При этом азиатская сборная не смогла привезти на матч всех основных игроков.

Сборная России, отстраненная от международных турниров с 2022 года, занимает 34‑е место в рейтинге Международной федерации футбола. Бруней располагается на 184‑й строчке.