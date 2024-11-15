«Это же натуральный маразм». Как сборная России забила 11 безответных мячей Брунею и был ли смысл в этом матче?

Сборная России с рекордным счетом 11:0 победила Бруней в товарищеском матче

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Брунея. Отечественные футболисты выиграли с самым крупным счетом в истории.

Счет стал разгромным уже к десятой минуте встречи

Товарищеская игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 11:0. Матч посетило 26 865 зрителей. На 59-й секунде счет открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте автогол забил хавбек брунейцев Нур Отман. Еще через две минуты мячом отметился российский защитник Евгений Морозов. На 28-й минуте Обляков сделал дубль.

Во втором тайме на 48-й минуте забил полузащитник Лечи Садулаев. На 57-й минуте отличился хавбек Никита Кривцов. На 62-й минуте очередной мяч в ворота брунейцев отправил нападающий Тамерлан Мусаев. Далее отличились полузащитники Андрей Мостовой, Александр Черников (капитан команды) и Алексей Батраков. Окончательный счет встречи установил защитник Арсен Адамов.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Игроки и тренеры назвали полезным опыт товарищеской встречи с Брунеем

Защитник команды Данил Круговой поблагодарил болельщиков за поддержку. Кроме того, он похвалил команду Брунея за самоотверженность и борьбу до финального свистка.

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что не считает разгромное поражение от команды России позором. По его мнению, встреча станет уроком для его подопечных и поможет побеждать в следующих матчах.

Эксперты называли бессмысленным матч с таким слабым противником

Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, выразил недовольство по поводу самого факта проведения такого матча, назвав его безобразием. Он отметил, что уровень игры Брунея не соответствует уровню сборной России и это создает значительный дисбаланс в игре. По его мнению, подобные матчи не должны проводиться.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов также раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за организацию матча России с Брунеем.

Кроме бюджета у нас в футболе ничего нет. Российские футболисты — это двоечники. Обсуждают Дзюбу, чтобы он рекорд побил. Какой рекорд? Это же натуральный маразм! Сейчас будет игра против Брунея. У них же явно никакого бюджета нет. Будут какие-то почтальоны играть Александр Тихонов Олимпийский чемпион по биатлону

В штабе самой сборной России не были уверены в целесообразности проведения матча. Так, тренер команды Виктор Онопко сетовал на проблемы с составом у соперника. «Что же мы можем сделать? Не выйти на игру, отказаться? Нам, может, дать им своих футболистов?» — задался вопросами Онопко. Он заявил, что у сборной России в любом случае есть план на игру, которого они будут придерживаться.

Бывшие игроки сборной России считают, что такие матчи нужны

Андрей Аршавин раскрыл смысл проведения матча команды против Брунея. Экс-игрок отметил, что подобные встречи нужны болельщикам.

Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально! Андрей Аршавин Бывший игрок сборной России

Роман Павлюченко, бывший форвард сборной, предсказал крупную победу команды Карпина, отметив, что не ожидает борьбы со стороны Брунея. Он добавил, что матч даст возможность России продолжать набирать форму и улучшать свой рейтинг в Международной федерации футбола (ФИФА).

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф также высказался в поддержку проведения матча. Он назвал это событие «огромным уважением» к его стране и возможностью для брунейских игроков проверить силы на фоне соперника высокого уровня. Юсофф подчеркнул, что такая игра поможет повысить уровень игры его команды и уверенность игроков.

Сборная Брунея не собиралась выставлять основной состав против России

Сборная России занимает 34‑е место в рейтинге ФИФА. Бруней располагается на 184‑й строчке списка. При этом изначально в футбольной организации султаната заявили, что не смогут собрать основной состав национальной команды.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

После критики со стороны российской стороны руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена сделала новое заявление об участии сборной страны в матче с Россией. Картиена подчеркнула, что на товарищескую встречу с Россией прибудет официальная сборная страны.