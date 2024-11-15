Сборная России с рекордным счетом разгромила Бруней в товарищеском матче

Сборная России разгромно победила Бруней со счетом 11:0 в товарищеском матче

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Брунея в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 11:0. На 59-й секунде счет открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте автогол забил хавбек Нур Отман. Через две минуты отметился российский защитник Евгений Морозов. На 28-й минуте Обляков сделал дубль.

Во втором тайме на 48-й минуте забил полузащитник Лечи Садулаев. На 57-й минуте отличился хавбек Никита Кривцов. На 62-й минуте забил нападающий Тамерлан Мусаев. Через пять минут отметился полузащитник Андрей Мостовой. Затем отличились Черников, Батраков и Адамов. Победа со счетом 11:0 стала рекордной для сборной России.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл смысл проведения товарищеских матчей национальной команды против Сирии и Брунея. Экс-игрок отметил, что подобные встречи нужны болельщикам.

Сборная России занимает 34‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Бруней располагается на 184‑й строчке списка.

