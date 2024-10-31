РФ сыграет с полупрофессиональной сборной Брунея по футболу

На фоне информации о том, что Бруней отправит резерв на матч с Россией, Российский футбольный союз (РФС) заявил, что пока не осведомлен о том, в каком именно составе сборная приедет на товарищеский матч против команды Валерия Карпина.

Матч состоится в Краснодаре 15 ноября. Как заявили в футбольной организации султаната, они не смогут собрать основной состав национальной команды.

Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске Футбольная ассоциация Брунея

Большинство футболистов второй сборной — из команды MS ABDB, она относится к Королевским вооруженным силам Брунея, однако по факту они не ведут боевых действий. Почти все футболисты не являются профессионалами — у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов. Пока проводится отбор игроков для поездки в Россию, состав должен определиться к 2 ноября. При этом официальные лица пока не делали публичных заявлений про второй состав команды Брунея.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В РФС предостерегли Бруней от выступления полупрофессиональной сборной

Там заявили, что Бруней должен выполнить условия договора на проведение матча с Россией. Соперник россиян обязан быть представлен первой сборной.

В ноябре сборная России проведет два матча на своем поле. 15 ноября — с Сирией в Волгограде, 19 ноября — с Брунеем в Краснодаре. Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. Сборная России занимает 34-е место.

В условиях отсутствия официальных международных матчей российская сборная продолжает искать соперников для товарищеских встреч, однако некоторые кандидаты вызывают многочисленные споры. Как говорил Валерий Карпин, российской сборной в условиях отстранения важно сохранять игровую практику. «Играем с тем, кто свободен. Таких не так много», — пояснил он. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов между тем отмечал, что матчи, к примеру, со сборными Таиланда и Вьетнама не противоречат концепции РФС, необходимо «учитывать объективную картину, которая есть в мире». Сборной нужно продолжать набирать очки в рейтинге ФИФА — в дальнейшем это повлияет на положение при жеребьевках на международные турниры.

В России прокомментировали возможную игру с вторым составом Брунея

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал смириться со сложившейся ситуацией. По его словам, сборная сыграет с теми, кто есть.

В каждой стране найдутся люди, которые с нами могут сыграть. Возможно, это будут портовые грузчики, почтальоны. Но на самом деле это не смешно, а грустно. На безрыбье и рак рыба. Такова жизнь Дмитрий Губерниев спортивный комментатор

Легенда московского «Спартака» Александр Мостовой между тем призвал не воспринимать серьезно появившуюся информацию. В то же время он отметил, что матч будет очень важен.

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что сборной России нужно уважать себя. «Надо уважать свой футбол», — сказал он, комментируя сообщения о приезде второй сборной Брунея.