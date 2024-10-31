Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Алексей Попырин
Париж
Авангард
1:3
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
2:4
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
45:32
Перерыв
live
Уралмаш
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Динамо М
0:0
1-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
0:0
1-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ — регулярный чемпионат
19:10, 31 октября 2024Спорт

Сборная крошечного султаната хочет выставить резерв на матч с Россией. Москва настаивает на основном составе

РФ сыграет с полупрофессиональной сборной Брунея по футболу
Алина Гончарова
Алина Гончарова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yasser Bakhsh / FIFA / Getty Images

На фоне информации о том, что Бруней отправит резерв на матч с Россией, Российский футбольный союз (РФС) заявил, что пока не осведомлен о том, в каком именно составе сборная приедет на товарищеский матч против команды Валерия Карпина.

Матч состоится в Краснодаре 15 ноября. Как заявили в футбольной организации султаната, они не смогут собрать основной состав национальной команды.

Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске

Футбольная ассоциация Брунея

Большинство футболистов второй сборной — из команды MS ABDB, она относится к Королевским вооруженным силам Брунея, однако по факту они не ведут боевых действий. Почти все футболисты не являются профессионалами — у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов. Пока проводится отбор игроков для поездки в Россию, состав должен определиться к 2 ноября. При этом официальные лица пока не делали публичных заявлений про второй состав команды Брунея.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В РФС предостерегли Бруней от выступления полупрофессиональной сборной

Там заявили, что Бруней должен выполнить условия договора на проведение матча с Россией. Соперник россиян обязан быть представлен первой сборной.

В ноябре сборная России проведет два матча на своем поле. 15 ноября — с Сирией в Волгограде, 19 ноября — с Брунеем в Краснодаре. Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. Сборная России занимает 34-е место.

В условиях отсутствия официальных международных матчей российская сборная продолжает искать соперников для товарищеских встреч, однако некоторые кандидаты вызывают многочисленные споры. Как говорил Валерий Карпин, российской сборной в условиях отстранения важно сохранять игровую практику. «Играем с тем, кто свободен. Таких не так много», — пояснил он. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов между тем отмечал, что матчи, к примеру, со сборными Таиланда и Вьетнама не противоречат концепции РФС, необходимо «учитывать объективную картину, которая есть в мире». Сборной нужно продолжать набирать очки в рейтинге ФИФА — в дальнейшем это повлияет на положение при жеребьевках на международные турниры.

Материалы по теме:
«Он сразу стал тут своим» Голы, семечки и водка: каким был Луис Робсон — первый бразильский легионер «Спартака»
«Он сразу стал тут своим»Голы, семечки и водка: каким был Луис Робсон — первый бразильский легионер «Спартака»
18 сентября 2024
«Ситуация очень тяжелая». Сборные двух стран отказались от матча с Россией в октябре. Как они объяснили это решение?
«Ситуация очень тяжелая». Сборные двух стран отказались от матча с Россией в октябре. Как они объяснили это решение?
5 октября 2024

В России прокомментировали возможную игру с вторым составом Брунея

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал смириться со сложившейся ситуацией. По его словам, сборная сыграет с теми, кто есть.

В каждой стране найдутся люди, которые с нами могут сыграть. Возможно, это будут портовые грузчики, почтальоны. Но на самом деле это не смешно, а грустно. На безрыбье и рак рыба. Такова жизнь

Дмитрий Губерниев спортивный комментатор

Легенда московского «Спартака» Александр Мостовой между тем призвал не воспринимать серьезно появившуюся информацию. В то же время он отметил, что матч будет очень важен.

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что сборной России нужно уважать себя. «Надо уважать свой футбол», — сказал он, комментируя сообщения о приезде второй сборной Брунея.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

      Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

      Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

      Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

      Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

      Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

      Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

      Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

      Невролог призвал не голодать в некоторые дни

      Зеленский пригрозил подать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше