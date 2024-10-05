«Ситуация очень тяжелая». Сборные двух стран отказались от матча с Россией в октябре. Как они объяснили это решение?

Сборные Пакистана и Танзании отказались от футбольного матча с РФ

Сборные Пакистана и Танзании по футболу отказались проводить товарищеские матчи со сборной России в октябре. В обеих командах заявили, что не против провести игры в будущем.

7 октября начинается перерыв на матчи сборных, который продлится до 16 октября. На данный момент у команды Валерия Карпина нет соперников по товарищеским играм.

В Пакистане и Танзании объяснили свое решение сложностью организации матчей

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар в беседе с корреспондентом Sport24 сообщил, что сборная Пакистана получила приглашение на октябрьскую игру с Россией еще в сентябре. «Чтобы обеспечить надлежащую подготовку, включая сбор всей команды, судей и решение логистических вопросов, ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передала этот запрос в РФС. Мы ждем от них ответа для согласования даты и места проведения игры», — отметил собеседник издания.

По словам Мажара, перенос игры на ноябрь связан с тем, что многие игроки сборной Пакистана находятся за границей и для их подготовки нужно много времени.

Сборная Пакистана. Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария, в свою очередь, рассказал, что у сборной страны запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. «В этом году наш матч [со сборной России] маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных», — добавил он.

Кария подчеркнул, что Танзания не против игры с Россией, однако сейчас в Африке есть проблемы с логистикой.

Как только у нас будет достаточно времени в окна ФИФА, мы можем попробовать организовать этот матч Уоллес Кария глава Федерации футбола Танзании

Губерниев назвал положение сборной России тяжелым

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что Пакистан может опасаться спортивных санкций. «Может, на них давление оказали. А может, они сами не хотят», — отметил он, призвав сборную России дорожить любым соперником.

А когда люди смеялись над Пакистаном, ребят, мы должны быть благодарны любым оппонентам, которые соглашаются с нами играть. Ситуация очень тяжелая. Мы в изоляции. Поэтому кто согласится, тот молодец Дмитрий Губерниев спортивный комментатор

Ранее бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что российская национальная команда не поедет на октябрьский сбор. «Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться? Футболистам нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу», — пояснил он «Спорт-Экспрессу».

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.