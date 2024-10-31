Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Алексей Попырин
Париж
Авангард
1:3
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
2:4
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
45:32
Перерыв
live
Уралмаш
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Динамо М
1:0
1-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
0:0
1-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ — регулярный чемпионат
18:36, 31 октября 2024Спорт

В РФС предостерегли Бруней от выступления полупрофессиональной сборной

В РФС заявили, что Бруней должен быть представлен первой сборной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Российском футбольном союзе (РФС) предостерегли Футбольную ассоциацию Брунея от того, чтобы отправить на матч со сборной России полупрофессиональных игроков. Об этом сообщает Sport24.

В РФС заявили, что Бруней должен выполнить условия договора на проведение матча в России. Отмечается, что соперник россиян обязан быть представлен первой сборной.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что в Брунее планируют отправить в Россию игроков местного чемпионата. Уточнялось, что спортсмены команды совмещают футбол с работой в других сферах.

Сборная России 15 ноября проведет в Краснодаре товарищеский матч с Брунеем. Спустя четыре дня команда Карпина в Волгограде встретится с Сирией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

      Российские силовики прекратили розыск супруга Елены Блиновской

      Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

      Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

      Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

      Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

      Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

      Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

      Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

      Невролог призвал не голодать в некоторые дни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше