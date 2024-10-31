В РФС предостерегли Бруней от выступления полупрофессиональной сборной

В РФС заявили, что Бруней должен быть представлен первой сборной

В Российском футбольном союзе (РФС) предостерегли Футбольную ассоциацию Брунея от того, чтобы отправить на матч со сборной России полупрофессиональных игроков. Об этом сообщает Sport24.

В РФС заявили, что Бруней должен выполнить условия договора на проведение матча в России. Отмечается, что соперник россиян обязан быть представлен первой сборной.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что в Брунее планируют отправить в Россию игроков местного чемпионата. Уточнялось, что спортсмены команды совмещают футбол с работой в других сферах.

Сборная России 15 ноября проведет в Краснодаре товарищеский матч с Брунеем. Спустя четыре дня команда Карпина в Волгограде встретится с Сирией.

