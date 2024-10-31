В РФС отреагировали на информацию о визите полупрофессиональной сборной Брунея

В РФС заявили, что не получали данных по составу сборной Брунея

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию о том, что Футбольная ассоциация Брунея собирается отправить на матч со сборной России полупрофессиональных игроков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В РФС заявили, что не осведомлены о ситуации. Отмечается, что российская сторона пока не получала данных по составу делегации Брунея.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что в Брунее планируют отправить в Россию игроков местного чемпионата. Уточнялось, что спортсмены команды совмещают футбол с работой в других сферах.

Сборная России 15 ноября проведет в Краснодаре товарищеский матч с Брунеем. Спустя четыре дня команда Карпина в Волгограде встретится с Сирией.