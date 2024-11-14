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22:26, 14 ноября 2024Спорт

Тихонов раскритиковал РФС за матч с Брунеем

Тихонов о матче с Брунеем: лучше бы РФС нашим юным футболистам оплатил трусы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за организацию товарищеского матча России с Брунеем. Его слова приводит Legalbet.

По его мнению, за азиатскую страну будут выступать «какие-то почтальоны». «Глава Федерации футбола Брунея сказал, что РФС оплатил всю поездку, а они не потратили ни доллара? Естественно! Лучше бы РФС нашим юным футболистам оплатил трусы и майки. Но у всего РФС на большее ума не хватит», — заявил он.

Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет с национальной командой Брунея 15 ноября. Матч пройдет в Краснодаре. 18 ноября Бруней также проведет встречу с клубом «Краснодар».

Российская сборная занимает 34‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Бруней располагается на 184‑й строчке списка.

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