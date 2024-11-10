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13:50, 10 ноября 2024Спорт

В Брунее сделали новое заявление об участии сборной в матче с Россией

В Брунее заявили, что на матч с Россией прибудет официальная сборная страны
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ratno Prasetyo / Shutterstock / Fotodom  

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена сделала новое заявление об участии сборной страны в товарищеском матче с национальной командой России. Ее слова приводит Sport24.

Картиена подчеркнула, что на товарищескую встречу с Россией прибудет официальная сборная страны. «Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги», — добавила она.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл смысл проведения товарищеских матчей национальной команды против Сирии и Брунея. Экс-игрок отметил, что подобные встречи нужны болельщикам.

Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Спустя четыре дня команда под руководством Валерия Карпина в Волгограде встретится с Сирией.

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