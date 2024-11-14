В сборной России отреагировали на проблемы с составом у соперника

Тренер сборной РФ Онопко о словах соперника из Брунея: «дать им футболистов?»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко отреагировал на слова наставника национальной команды Брунея Винисиуса Эутропио о проблемах его команды с составом. Его слова приводит «Чемпионат».

«Что же мы можем сделать? Не выйти на игру, отказаться? Нам, может, дать им своих футболистов?» — задался вопросами Онопко. Он заявил, что у сборной России есть план на игру, которого они будут придерживаться.

Сборная России сыграет с национальной командой Брунея 15 ноября. Матч пройдет в Краснодаре.

Сборная России занимает 34‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Бруней располагается на 184‑й строчке списка.

