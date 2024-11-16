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15:50, 16 ноября 2024Культура

Коллеги актрисы Светланы Светличной рассказали о последних годах ее жизни

Режиссер Житинкин рассказал о скромных последних годах Светланы Светличной
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com

Коллеги советской и российской актрисы Светланы Светличной рассказали, какой она была и как провела свои последние годы жизни. Об этом актриса Нина Маслова и режиссер Андрей Житинкин побеседовали с «Известиями».

Маслова призналась, что Светличная была для нее самым близким по духу человеком. Они много работали вместе на концертах, международных и внутренних фестивалях.

Житинкин отметил, что последние годы Светличная жила скромно и замкнуто. По его словам, таланту актрисы не хватило «более крупных ролей». Он признал странным то, что в один момент Светличную перестали снимать. «Для нас она была, конечно, секс-символом. Она была на уровне западной звезды», — объяснил Житинкин. Он также добавил, что актриса была для него примером настоящего артиста, который до конца «старается держать форму».

Режиссер предположил, что судьба Светличной была не самой счастливой. При этом, как подчеркивает Житинкин, она все равно осталась легендой в истории кино.

Заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной не стало 16 ноября. По предварительной информации причиной является сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась у Светличной на фоне онкологического заболевания.

Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Доме кино. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

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