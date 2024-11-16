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19:52, 16 ноября 2024Спорт

Побивший Тайсона блогер Пол предложил поединок Макгрегору

Джейк Пол — Макгрегору: давай проведем бой по ММА без весовой категории
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Джейк Пол

Джейк Пол. Фото: Kevin Jairaj / Reuters

Побивший Майка Тайсона блогер Джейк Пол на своей странице в соцсети X предложил поединок ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору.

«Дорогой Конор, знаю, что ты сказал моей команде, мол будешь драться со мной в полусреднем весе. Этого никогда не произойдет. Но давай проведем бой по ММА. Без весовой категории — как это было раньше. Но ты не хочешь», — написал Пол.

Ранее 16 ноября 27-летний Пол выиграл у 58-летнего Майка Тайсона в поединке по правилам бокса. Бой продлился восемь раундов по две минуты и завершился единогласным решением судей в пользу блогера. Сообщается, что Пол заработал за поединок 40 миллионов долларов, а Тайсон — 20 миллионов.

В тот же день Макгрегор признался в употреблении наркотиков. Боец выступил в суде по делу об изнасиловании, в котором его обвинила Никита Хэнд. Макгрегор настаивает, что секс был обоюдным и произошел после того, как они с девушкой употребили кокаин.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой он провел в 2021 году, уступив Дастину Порье в результате травмы.

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