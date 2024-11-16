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16:05, 16 ноября 2024Наука и техника

Россиянам перечислили условия для заведения уголовных дел за покупку игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Юрист Семеновский перечислил условия для уголовных дел за игру S.T.A.L.K.E.R. 2
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sean Do / Unsplash

Наказание за покупку украинской видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 можно получить только при определенных условиях, среди которых передача прибыли с продукта Вооруженным силам Украины. Остальные условия РБК перечислил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

Семеновский объяснил, что приобретение «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» от украинской студии GSC Game World, ее публичная демонстрация и распространения не являются для заведения уголовного дела по таким статьям, как экстремизм, финансирование терроризма, госизмена. Он отметил, что россияне могут пострадать, если в игре найдут запрещенные материалы.

Однако пока S.T.A.L.K.E.R. 2 не признана экстремистским материалом и не включена в соответствующий список; генпрокуратура России еще объявила владельцев игры нежелательными лицами, и Роскомнадзор не добавил ее информационные ресурсы в реестр запрещенных. «На сегодняшний день компьютерные игры еще не признавались запрещенными экстремистскими материалами, но, вероятно, этот прецедент может быть уже не за горами», — подчеркнул юрист.

Если игру запретят в России, то в ее покупке можно будет усмотреть признаки государственной измены, то есть оказание гражданином финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин пояснил, что, хоть в этом случае прямой умысел доказать будет сложно, это не отменяет уголовных рисков.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предположил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 могут официально запретить в России. По его словам, такое решение могут принять, если обнаружат в игре противоправную информацию, включая экстремизм, оправдание терроризма и другое.

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