Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
1:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
4:1
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
11:0
Завершен
Бруней
Товарищеские матчи (сборные) — 2024|Товарищеские матчи
Витязь
4:6
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Колорадо Эвеланш
2:5
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
07:55, 16 ноября 2024Спорт

Российский футболист рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии

Футболист Караваев: в чешской «Спарте» штрафовали за отказ пойти в ресторан
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу» рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии.

Футболист вспомнил, что в «Спарте», за которую он играл, были обязательны командные ужины после матчей. «Пиво или не пиво, но сидишь, отдыхаешь. А не пришел — сразу штраф», — поделился подробностями он. Также Караваев добавил, что на стадионе команды находился холодильник с пивом, которое каждый игрок мог пить.

Защитник играл в Чехии с 2014-го по 2018-й. Он выступал за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту». В составе последнего клуба Караваев становился лучшим игроком сезона.

11 октября полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сделал выбор между колой и пивом. Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток. «После игры это что вообще? Классика», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ликвидирован отряд спецназа из белорусских наемников. Что известно о подразделении «АСП Террор»?

      В России назвали позицию премьера Польши по Украине «адским цинизмом»

      Депутат назвал российских застройщиков обнаглевшими

      Раскрыт способ проверки состояния моторного масла

      Украина за ночь пыталась ударить по пяти регионам России

      Российский футболист рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии

      В США сообщили о наращивании производства не поддающихся РЭБ дронов для ВСУ

      Президент Абхазии проведет встречу с населением

      Украинский пленный сообщил о взрывающихся при стрельбе западных боеприпасах

      Эмир Кустурица заявил о готовности снять фильм про Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше