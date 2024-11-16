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17:59, 16 ноября 2024Наука и техника

Стало известно о применении Украиной «роботов-убийц» с американской технологией

WSJ: ВСУ применяют «роботов-убийц» с технологией «компьютерного зрения»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют «роботов-убийц» с технологией «компьютерного зрения» разработки американской компании Auterion. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Издание уверяет, что летательные дроны практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, а американские поставщики наращивают производство компонентов для них до промышленных масштабов. В частности, в начале 2025 года ВСУ должны получить десятки тысяч дронов, оснащенных процессорами производства Auterion.

По словам основателя и гендиректора компании Лоренца Майера, «в этом нет ничего нового, но разница в цене».

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В апреле генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что Вооруженные силы России опережают ВСУ в применении дронов с боевым искусственным интеллектом (ИИ).

В том же месяце телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Украина применяет против России беспилотные летательные аппараты с боевым ИИ.

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