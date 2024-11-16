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13:27, 16 ноября 2024Культура

Ушла из жизни секс-символ советской эпохи Светлана Светличная. Звезда «Бриллиантовой руки» умерла в возрасте 84 лет

На 85-м году жизни после тяжелой болезни умерла актриса Светлана Светличная
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

В возрасте 84 лет из жизни ушла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Последнее время легенда советского кино тяжело болела.

Предварительной причиной смерти артистки названа сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась у нее на фоне рака ротоглотки. Болезнь постепенно прогрессировала, а весной текущего года она пережила острый инфаркт миокарда, после чего ее увезли в больницу на скорой из психиатрического стационара Гиляровского, где она находилась несколько лет из-за деменции.

Светличная скончалась утром в субботу, 16 ноября, во сне. Она была уже в лежачем состоянии. Звезду похоронят на Троекуровском кладбище. Дата и время будут оглашены позже.

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Светличная считалась секс-символом советского времени

На счету Светличной десятки главных и второстепенных ролей. Первой ее значимой работой было участие в комедии «Стряпуха» — она предстала перед зрителем в образе колхозной стряпухи Павлины Хуторной.

В культовой комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая артистка получила роль блондинки Анны Сергеевны. Съемка в этой кинокартине принесла ей всесоюзную известность и статус секс-символа советской эпохи. Героине Светличной принадлежит та самая фраза: «Невиноватая я, он сам пришел!»

В многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» артистка сыграла молодую журналистку Габи Набель, а в детективе «Место встречи изменить нельзя» исполнила роль Нади Колесовой.

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Звания заслуженной артистки РСФСР артистка была удостоена в 1974-м году за заслуги в области советского киноискусства. В общей сложности она имеет более десяти знаковых наград.

Коллеги назвали Светличную светлым и чистым человеком

«Ушла действительно удивительная [актриса]. Сейчас принято всех называть секс-символ, но она действительно была секс-символом СССР. Первое, что было яркое ее, — "Не виноватая я, он сам пришел"», — поделился актер Станислав Садальский.

Он подчеркнул, что Светличная была светлым и чистым человеком.

Директор Гильдии актеров Валерий Гущин, в свою очередь, отметил, что Светличная «понимала, для чего живет на свете».

Пусть немного эксцентричная, но она была настоящая актриса. Звезда в полном понимании этого слова. Она не позволяла себе никогда в жизни, даже на минуту, появляться перед людьми, не будучи звездой

Валерий Гущин директор Гильдии актеров
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