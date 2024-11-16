Кириенко: из 30 наиболее продаваемых в РФ игрушек нет ни одной российской

Из 30 наиболее продаваемых в России игрушек нет ни одной отечественной, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос даже не в том, что они не произведены на территории Российской Федерации. Они и придуманы не на территории Российской Федерации. В этих 30 лидерах японские, американские, немецкие, китайские», — сказал чиновник на первом заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка».

Вспоминая китайскую поговорку «Хочешь навсегда победить своего врага — воспитай его детей», первый замруководителя АП заметил, что Россия не может отдать воспитание своих детей никому другому.

В октябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России, организатор проекта «Всероссийский День отца» Денис Майданов в беседе с ТАСС заявил, что российские депутаты работают над проектом закона, который установит контроль над квадробингом, который «не полезен для детей и общества».

В апреле во время заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга городской детский омбудсмен Анна Митятина показала депутатам мультфильм о приключениях унитазов с человеческими головами, выразив свою озабоченность его популярностью среди детей.