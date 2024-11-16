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16:42, 16 ноября 2024Культура

Ведущий солист Мариинского театра умер в 39 лет. Он мог выпасть с балкона. Что об этом известно?

РИА: смерть премьера Мариинки Шклярова не была криминальной
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Шкляров

Владимир Шкляров. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ведущий солит Мариинского театра Владимир Шкляров умер в возрасте 39 лет. О гибели артиста балета стало известно в субботу, 16 ноября.

Правоохранители сообщили РИА Новости, что смерть заслуженного артиста России не носит криминальный характер и он умер естественной смертью. При этом в экстренных службах указали, что причиной смерти артиста стало падение с высоты. Следователи проводят проверку.

Шкляров упал с балкона, в деле могут быть замешаны наркотики

Несколько источников в СМИ называют причиной смерти Шклярова падение с балкона пятого этажа. По некоторым данным, мужчина имел проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стало известно, что накануне он попросил знакомую запереть его дома, чтобы не отправиться на поиски наркотиков. В результате артист не смог остаться в своей квартире и решил выйти на улицу через квартиру соседей, куда он пробрался через балкон. В этот момент никого из них в квартире не оказалось, после чего Шкляров полез обратно на свой балкон. Тогда, предположительно, он сорвался и упал вниз. Трагедия произошла в элитном жилом комплексе на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове.

Известно, что через несколько дней артист должен был лечь в больницу на операцию на позвоночнике. Он принимал серьезные обезболивающие лекарства.

Коллеги опровергают причастность наркотиков

По словам коллеги Шклярова Ирины Бартновской, артист оказался на балконе для того, чтобы подышать свежим воздухом и покурить. Она подтвердила версию, что он сорвался с него и назвала случившееся «глупой невыносимой случайностью». Балерина указала, что Шкляров не принимал наркотики и любил жизнь и семью.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова сообщила, что труппа пребывает в шоке от новостей о коллеге.

Мы не можем в это поверить. Володя был замечательным артистом, уникальным. Он полностью отдавал себя сцене, искусству. И, конечно же, мы не верим в случившееся. Примите искренние соболезнования, родные и близкие

Рената Шакироваприма-балерина Мариинского театра

Шкляров стал премьером Мариинского театра в 2011-м году. Он сыграл в «Щелкунчике», «Лебедином озеро», «Ромео и Джульетте», «Спящей красавице» и других постановках. Звания заслуженного артиста России был удостоен в 2020 году. В прошлом году отмечал 20-летие на сцене Мариинки творческим вечером в Кремлевском дворце. В Мариинском театре его назвали неподражаемым артистом, которому были подвластны все стили.

Жители Санкт-Петербурга несут цветы к зданию Мариинского театра в память о Шклярове. Известно, что у него остались двое детей.

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