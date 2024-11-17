Черчесов установил антирекорд Лиги наций

Сборная Казахстана под руководством Черчесова установила антирекорд Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу под руководством Станислава Черчесова установила антирекорд Лиги наций. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Казахстанская национальная команда не выиграла ни одного матча из шести, лишь раз сыграв вничью. Общая разница забитых и пропущенных голов — 0:15.

В последней встрече, которая состоялась 17 ноября, сборная Казахстана на выезде была разгромлена сборной Норвегии со счетом 0:5. Хет-триком в составе норвежцев отметился Эрлинг Холанд. Еще по мячу забили Антонио Нуса и Александр Серлот.

Ранее Черчесов на пресс-конференции назвал себя Приветовичем. Один из журналистов обратился к тренеру, назвав его Станиславом Салмановичем. «Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я — Саламович. По-русски — Приветович», — ответил Черчесов.