Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:4
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
96:74
Завершен
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Парма
74:86
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Ак Барс
0:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
3:0
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
22:07, 17 ноября 2024Спорт

Черчесов установил антирекорд Лиги наций

Сборная Казахстана под руководством Черчесова установила антирекорд Лиги наций
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Сборная Казахстана по футболу под руководством Станислава Черчесова установила антирекорд Лиги наций. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Казахстанская национальная команда не выиграла ни одного матча из шести, лишь раз сыграв вничью. Общая разница забитых и пропущенных голов — 0:15.

В последней встрече, которая состоялась 17 ноября, сборная Казахстана на выезде была разгромлена сборной Норвегии со счетом 0:5. Хет-триком в составе норвежцев отметился Эрлинг Холанд. Еще по мячу забили Антонио Нуса и Александр Серлот.

Ранее Черчесов на пресс-конференции назвал себя Приветовичем. Один из журналистов обратился к тренеру, назвав его Станиславом Салмановичем. «Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я — Саламович. По-русски — Приветович», — ответил Черчесов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет по России

      Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства

      Целью удара Израиля по Бейруту был лидер суннитской группировки

      Пушилин сообщил о продвижении российских войск в ДНР

      Влияние разрешения США дальнобойных ударов по России оценили

      Британский премьер отказался звонить Путину по примеру Шольца

      Черчесов установил антирекорд Лиги наций

      Названа зона действия дальнобойных американских ракет ATACMS на территории России

      Макрон оценил возможность переговоров с Путиным

      МАГАТЭ сообщило о работающих на полную мощь реакторах на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше